vhs-Kurs: Einführung in die Welt der künstlichen Intelligenz - ChatGPT, Gemini und andere KI-Apps

Der vhs-Kurs „Einführung in die Welt der künstlichen Intelligenz“ bietet einen Überblick über die bekanntesten KI-Systeme und richtet sich an alle, die mehr über KI erfahren möchten. Der Workshop wird in Form von Vorträgen, Übungen und Diskussionen durchgeführt und ermöglicht den Teilnehmern, die Inhalte selbst zu entdecken und mit ChatGPT, Gemini, Copilot und KI-Bildgeneratoren zu experimentieren.

Der Kurs bietet einen Überblick über KI-Systeme und Apps, es geht um Grundlagen der Textgenerierung und Anwendungsbeispiele, um das Verstehen von KI-Bildgenerierung und um die kritische Auseinandersetzung mit KI-generierten Inhalten, Risiken und Datenschutzaspekten. Der Kurs beginnt am 4. Februar (18.30 bis 20.45 Uhr) in der vhs in Lauterbach. Es finden drei Treffen statt. Anmeldeschluss ist am 28. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

