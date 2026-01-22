vhs-Kurs: Einführung in die Welt der künstlichen Intelligenz - ChatGPT, Gemini und andere KI-Apps
Der Kurs bietet einen Überblick über KI-Systeme und Apps, es geht um Grundlagen der Textgenerierung und Anwendungsbeispiele, um das Verstehen von KI-Bildgenerierung und um die kritische Auseinandersetzung mit KI-generierten Inhalten, Risiken und Datenschutzaspekten. Der Kurs beginnt am 4. Februar (18.30 bis 20.45 Uhr) in der vhs in Lauterbach. Es finden drei Treffen statt. Anmeldeschluss ist am 28. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.