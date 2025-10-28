vhs-Kurs: Einführung in die KI - ChatGPT, Gemini und KI-Apps
Zu den Kursinhalte: Es wird ein Überblick über KI-Systeme und Apps geboten, es werden Grundlagen der Textgenerierung und Anwendungsbeispiele vermittelt, ebenso geht es um das Verstehen von Grundlagen der KI-Bildgenerierung. Deep-fakes, Fake-News und KI, die kritische Auseinandersetzung mit KI-generierten Inhalten, Risiken und Datenschutzaspekten sind ebenfalls Kursinhalte. Der Kurs beginnt am 5. November von 16 bis 18.30 Uhr in der vhs in Lauterbach, drei Treffen sind vorgesehen. Anmeldeschluss ist am 29. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.