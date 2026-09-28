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vhs-Kurs: Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben für Kids

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Für Kinder, die in kurzer Zeit das 10-Finger-Tastschreiben erlernen möchten, um sicher und entspannt an der PC-Tastatur schreiben zu können, bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises in den Herbstferien einen dreitägigen Kurs an. Er wird mit einem ganzheitlichen Lernsystem durchgeführt, das auf beschleunigten Lernmethoden beruht. Die Kinder üben in ruhiger Atmosphäre und merken: Lernen kann einfach sein und macht dabei viel Spaß. Üben zu Hause ist dann wichtig – das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Kinder sollten mindestens die 4. Klasse besuchen beziehungsweise neun bis zehn Jahre alt sein. Vorkenntnisse im Tastschreiben sind nicht nötig. Die Teilnehmer treffen sich am 12., am 13. und am 14. Oktober jeweils von 10 bis 13 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6. Anmeldeschluss ist am 5. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

 

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