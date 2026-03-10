Kontakt
Kreisausschuss des Vogelsbergkreises
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
vhs-Kurs: Einfache Wartungs- und Einstellarbeiten am Rad

Wer einfache Wartungsarbeiten am Fahrrad selbst vornehmen oder notwendige Reparaturen frühzeitig erkennen will, der ist im vhs-Kurs „Einfache Wartungs- und Einstellarbeiten am Rad“ genau richtig. Er findet am 19. März von 19 bis 21.15 Uhr in der vhs in Alsfeld statt. Im Workshop wird in Theorie und Praxis gezeigt, wie man die Sicherheit des Rades prüft, die Kette pflegt und Verschleiß erkennt sowie einfache Einstellarbeiten und kleine Reparaturen selbst durchführt. Die Arbeiten werden beispielhaft an einem Rad durchgeführt, wer sein eigenes Rad dazu mitbringen will, gibt dies bitte unter Angabe von Marke und Modell bei der Anmeldung mit an.

Anmeldeschluss ist am 12. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

