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vhs-Kurs: Ein Wochenende Schweden – zum Kennenlernen (A1)

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Ein Wochenende Schweden – zum Kennenlernen (A1)“ lautet die Überschrift des vhs-Kurses, der am Wochenende vom 11. bis 13. September in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Sprache und Lebensart Schwedens in den Mittelpunkt stellt. Im Rahmen des Kurses, der am Freitagabend, 19 Uhr, beginnt, steht eine sprachliche und kulturelle Reise nach Schweden auf dem Programm, heißt es in der Ankündigung der vhs.

Anmeldeschluss ist der 6. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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