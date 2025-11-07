Kontakt
vhs-Kurs: Ein Notizheft - handgebunden, individuell

Lust auf ein individuelles Notizheft? Oder noch auf der Suche nach einem persönlichen Weihnachtsgeschenk? Das kann man sich im vhs-Kurs „Notizheft“ am 26. November zwischen 18.30 und 21 Uhr im Atelier zum Glück in Homberg herstellen. In einem handgebundenen Notizheft sammeln sich meist die besonderen Notizen. Vielleicht motiviert es Kinder, die eigene Handschrift zu entwickeln oder es dient Erwachsenen dazu, dass das Schönschreiben nicht ganz verloren geht. Wer gerne mit Nadel und Schere, Cuttermesser und Hammer arbeitet und sich an Papier, Stoff oder weitere Materialien herantraut, ist hier gut aufgehoben.

Anmeldeschluss ist am 24. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

