vhs-Kurs: Die Natur im Jahreslauf - künstlerischer Malkurs für Kinder und Jugendliche

Einen Malkurs für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren bietet die vhs ab Samstag, 14. Februar, von 14 bis 16 Uhr in Alsfeld, Im Klaggarten 6, an. Insgesamt gibt es fünf Treffen. Dabei beobachtet die Gruppe gemeinsam die Natur im Jahreslauf und lässt sich von ihr inspirieren. Alle können sich mit Pinsel und Acrylfarbe ausprobieren und frei nach eigener Phantasie mit Begleitung der Kursleitung gestalten. Es fließen verschiedene Themen der Malerei in den Kurs ein wie Farbenlehre und Bildgestaltung. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Der Spaß am Malen und Experimentieren steht im Vordergrund. Anmeldeschluss ist am 30. Januar.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

