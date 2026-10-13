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vhs-Kurs: Das ABC des Kochens für Frauen und Männer

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Im Basic-Kochkurs der vhs lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt die wichtigsten Grundlagen des Kochens. Sie steigen ein in das Einmaleins der Suppen, der Soßen, der Fleisch-, Fisch- und Gemüseküche, Salate, Obst, Beilagen und Desserts. Dazu kommen viele Informationen über Garmethoden und Grundtechniken, über die Verarbeitung der Zutaten entsprechend der Saison und es gibt ganz nebenbei viele Tipps und Tricks. Der Kurs findet in Herbstein in der Oelegemer Straße 30 statt. Er startet am 22. Oktober, geplant sind fünf Termine jeweils von 18.30 bis 21 Uhr. Anmeldeschluss ist am 18. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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