vhs-Kurs: Budgetieren und Schulden vermeiden - Ohne Moos nix los?

Wie kommt man mit meinem Geld über den Monat hinweg gut aus? Was bedeutet Budgetieren? Und wie geht man mit Schulden um oder vermeidet diese? Um diese Fragen geht es in einem vhs-Kurs am 25. Februar von 17 bis 18 Uhr in der Gesamtschule in Schlitz. Erörtert wird die Umschlagmethode, sie ist eine Art Budgetplan und wird verwendet, um die eigenen Finanzen besser zu verwalten. Es geht bei dieser Sparmethode darum, eine bewusste und disziplinierte Haltung gegenüber Geld zu lernen. Dabei werden die Ausgaben im Verhältnis zum Einkommen mit Hilfe eines Budget-Planes überwacht. So können Schulden vermieden oder schneller bedient werden. Ziel ist es, bewusster mit dem Geld umzugehen, indem man sich Gedanken darüber macht, welche Ausgaben man im Monat oder in naher Zukunft hat.

Anmeldeschluss ist am 18. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

