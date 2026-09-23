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vhs-Kurs: Bogenschießen auf dem 3D Parcours - Kennenlernkurs

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Beim Bogenschießen findet man schnell seine Balance aus Technik, Kraft und Konzentration. Wie einst Robin Hood spürt man den Zug der Sehne in den Fingerspitzen, bringt Sehne und Spitze zur Deckung und schickt den Pfeil auf die Reise. Das typische Sirren klingt wie Musik in den Ohren. Neugierig geworden? Bei der vhs kann man einen Kennenlernkurs in Bogenschießen buchen. Er wird am Samstag, 10. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr in Mücke, Elpenröder Straße 12, angeboten. Anmeldeschluss ist am 4. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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