vhs-Kurs: BEYO® – Beckenboden Kompaktkurs
Im Kompaktkurs BEYO® der vhs erarbeiten die Teilnehmer den inneren Zugang zu den drei Muskelschichten des Beckenbodens und lernen, sie differenziert anzusteuern. Selbst erfahrene Pilates- oder Yogapraktizierende entdecken hier oft neue Feinheiten der Wahrnehmung und Kontrolle.
Ziel ist es, Halten, Stärken und Entspannen in einem natürlichen Wechsel zu erleben und alltagstaugliche Übungen für zu Hause mitzunehmen.
Ein kräftiger Beckenboden unterstützt nicht nur die Organe des Beckens, sondern verbessert Haltung, Gangbild, Atmung.
Der Kompaktkurs findet am Samstag, 22. August, von 11 bis 15 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt.
Anmeldeschluss ist am 16. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.