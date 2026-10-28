Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1077664

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kompaktkurs: „Menschen mit Demenz verstehen und begleiten“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Aktuell gibt es in Deutschland 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, Tendenz steigend. Man begegnet Betroffenen in der Familie, in der Nachbarschaft oder im Alltagsleben, zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Spaziergang. Aber wie kann man sie verstehen und begleiten? Antworten darauf gibt ein „Kompaktkurs Demenz“, den der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises und die vhs am Dienstag, 3. November, von 17 bis 20 Uhr in der Obergasse 44 in Lauterbach anbieten. An dem Abend informiert der Pflegestützpunkt über das Krankheitsbild sowie über auftretende Veränderungen und erarbeitet anhand von praktischen Beispielen, wie die Kommunikation gelingen kann. Durch den Kurs sollen Hürden abgebaut und Verständnis für Menschen mit Demenz geschaffen werden.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.