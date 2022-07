Zuwachs bei der Regionalmarke: Ausgezeichnete Produkte von Hanf-Tee bis Kneipchen werden "Vogelsberg ORIGINAL"

Die Marke „Vogelsberg ORIGINAL“ hat sich etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit – Regionalität ist zunehmend gefragt. Damit weitere regionale Produkte den Weg zur Regionalmarke finden, kam die fünfköpfige Jury diese Woche im Landgasthof „Zur Post“ bei Jurymitglied Sebastian Heil in Nieder-Moos zusammen und überzeugte sich von der Regionalität und Qualität weiterer eingereichter Produkte aus dem Food- und Non-Food Bereich.Die Regionalmarke steht für typische und regionale Erzeugnisse, deren Verarbeitung und Veredlung im Vogelsberg stattfinden; Produkte, die zu einem größtmöglichen Teil direkt aus der Region stammen und gentechnikfrei sind. Bei der Jurysitzung wurden alle Produkte geprüft und anhand der Kriterien bewertet: Im Ergebnis konnten 19 Produkte ausgezeichnet werden.Die Produkte stammen diesmal überwiegend aus dem Food-Bereich, darunter diverse Hanfprodukte, ein Landweizenbier, Bio-Rindfleischprodukte, Honig, Lammfleisch und Feldfrüchte wie Belugalinsen und Kichererbsen. In der Kategorie Handwerk kommen Seifen, Bienenwachs und ein Vogelsberger Kneipchen hinzu. „Es sind wieder originelle Produkte eingereicht worden“, so Wirtschaftsdezernent und Juryvorsitzender Dr. Jens Mischak, „es ist immer wieder interessant, neue heimische Produkte zu entdecken.“ Die Marke Vogelsberg ORIGINAL sei inzwischen ein Aushängeschild geworden, das zum positiven Image der Region beitrage. „Die Aufmerksamkeit für regional erzeugte Produkte wächst – und das hängt mit Qualität, Standards und natürlich Vertrauen zusammen“, so Dr. Mischak.Die Jury ist inhaltlich breit aufgestellt und so zusammengesetzt, dass auch mit dem entsprechenden Fachwissen geprüft werden kann: „Kunst und Design“ (Elisabeth Eisenbarth), „Regionale Produkte und Gastronomie“ (Sebastian Heil), „Image und Regionalität“ (Dr. Jens Mischak), „Regionalentwicklung und Tourismus“ (Hubert Straub) sowie „Landwirtschaft und Direktvermarktung“ (Gudrun Stumpf).Lorenz Kock, Projektleiter im Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum, kündigt die nächsten Schritte an: „Die ausgezeichneten Produkte werden demnächst professionell fotografiert und dann auch schon bald mit Erläuterungen zu den Betrieben und Bezugsmöglichkeiten auf der Website www.vogelsberg-original.de zu finden sein. Ebenso Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe, die sich um die Aufnahme als Vogelsberg ORIGINAL bewerben.“Informationen dazu unter https://vogelsberg-original.de/die-regionalmarke/ und auf dem Instagram-Kanal https://www.instagram.com/vogelsbergoriginal/