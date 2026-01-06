Zehn Wahlvorschläge für die Kreistagswahl im Vogelsbergkreis am 15. März 2026

Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge zur Kreistagswahl am 15. März 2026 endete am Montag, 5. Januar, um 18 Uhr.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden zehn Wahlvorschläge im Landratsamt eingereicht:
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- Alternative für Deutschland (AfD)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
- Die Linke (Die Linke)
- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische
Initiative (Die PARTEI)
- Unabhängige Vogelsberger Energie- und Landinitiative- Wärme/Wasser/Strom
(VELI-WS)
- Bündnis Friedlicher Vogelsberg (BFV)