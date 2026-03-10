Zehn Listen für den Vogelsberger Kreistag
Am 15. März stehen im Vogelsbergkreis Wahlen an – unter anderem wird der Kreistag gewählt
Bei der Kommunalwahl am 15. März ist besonders, dass die Möglichkeit zum Kumulieren und Panaschieren besteht. Damit können Stimmen flexibler verteilt oder konzentriert werden. Neben der Listenwahl über das Kreuz in der Kopfzeile, bei der jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlages so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 61 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlages drei Stimmen zugeteilt sind, stehen noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung.
Das Panaschieren ermöglicht, die 61 Stimmen an Kandidaten verschiedener Parteien zu verteilen, ohne ein Listenkreuz setzen zu müssen. Beim Kumulieren können einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen gegeben werden. Auch besteht die Möglichkeit, einzelne Kandidaten zu streichen, oder nur einen Teil seiner Stimmen an Bewerber zu vergeben. Um keine Stimmen verfallen zu lassen, besteht die Möglichkeit, seine restlichen Stimmen über das Kreuz bei einer Liste zu verteilen.
Daher ist damit zu rechnen, dass die Auszählung länger dauert. Am Sonntagabend wird ein sogenanntes Trendergebnis ermittelt. Darin fließen lediglich die Stimmzettel ein, bei denen nur ein Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet ist, die also völlig unverändert angenommen sind. Alle übrigen Stimmzettel werden erst ab Montag in den Wahlämtern der 19 Städte und Gemeinden im Vogelsbergkreis ausgezählt.
Die Trendergebnisse am Sonntagabend stehen online unter www.vogelsbergkreis.de, unter wahlen.votemanager.de, oder www.statistik.hessen.de zur Verfügung.