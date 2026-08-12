Workshop für Vereinsvertreter
Der Workshop stellt die Frage nach ebenso sinnvollen wie realisierbaren Lösungen und bietet außerdem die Möglichkeit des Austausches unter den Teilnehmern, um aus den Erfahrungen anderer lernen zu können.
Der Workshop findet am Samstag, 5. September, von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Anmeldungen bis zum 27. August unter diesem Link https://portal-civ.ekom21.de/civ.public/start.html?oe=00.00.LKVB.99.19&mode=cc&cc_key=QualifizierungsprogrammEhrenamtliche