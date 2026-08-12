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Workshop für Vereinsvertreter

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Fast alle Vereine, Initiativen und Gruppen haben heute Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen und dauerhaft an sich zu binden. Der Workshop „Mitgliedergewinnung für Vereine - Zielgruppen definieren, finden und begeistern“, den die Ehrenamtsstelle beim Vogelsbergkreis anbietet, untersucht die Ursachen dieser Entwicklung, wie etwa neue Lebensstile und -formen oder die digitale Revolution und deren Auswirkungen. Dabei werden auch bisherige Ansätze der Vereinsführung und -kultur kritisch betrachtet.

Der Workshop stellt die Frage nach ebenso sinnvollen wie realisierbaren Lösungen und bietet außerdem die Möglichkeit des Austausches unter den Teilnehmern, um aus den Erfahrungen anderer lernen zu können.

Der Workshop findet am Samstag, 5. September, von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Anmeldungen bis zum 27. August unter diesem Link https://portal-civ.ekom21.de/civ.public/start.html?oe=00.00.LKVB.99.19&mode=cc&cc_key=QualifizierungsprogrammEhrenamtliche

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