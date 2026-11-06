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Wirtschaftliche Trends und ihre Folgen: Unternehmerdialog der Vogelsberger Wirtschaftsförderung und KVA bietet in der Hessenhalle Raum für Austausch

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Wirtschaft im Wandel – welche Herausforderungen kommen auf Unternehmen und Kommunen zu?“ So eine der Leitfragen, mit denen sich der diesjährige Unternehmerinnen- und Unternehmerdialog am Mittwoch, 25. November, in der Hessenhalle Alsfeld beschäftigt.

Bei der Veranstaltung, gemeinsam organisiert von Wirtschaftsförderung sowie der KVA – Kommunales Jobcenter des Vogelsbergkreises, stehen ab 18 Uhr „Makroökonomische Trends und daraus resultierende Herausforderungen für Mittelstand und Kommunen“ im Mittelpunkt. Denn nach der Begrüßung durch Landrat und Wirtschaftsdezernent Dr. Jens Mischak um 18.30 Uhr wird Prof. Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Finanzwissenschaften und Makroökonomik, zu diesem Thema referieren.

Anschließend greift die von Jens Ihle, Geschäftsführer des Regionalmanagements Mittelhessen, moderierte Podiumsdiskussion den Impulsvortrag auf und bringt Stimmen aus der Praxis ins Gespräch ein. Denn auf dem Podium sind – neben Landrat Dr. Mischak – auch Michael Weber, Betz Technik Schotten, Annekathrin Walter, MK Versuchsanlagen in Mücke, sowie Markus Tacke, Schramm GmbH in Lauterbach, vertreten.

Ab etwa 20 Uhr bietet der Unternehmerdialog außerdem die Möglichkeit für Austausch und Gespräche bei einem Imbiss.

Eine Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises ist bis Freitag, 13. November, möglich. Interessierte können sich über den Link umfrage.vogelsbergkreis.de/Unternehmerdialog_2026 anmelden.

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