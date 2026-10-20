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„Wir können das Angebot für den Sport spürbar erweitern“

Landrat Dr. Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Krug: Bewilligungsbescheid für Sanierung des Adolf-Spieß-Platzes ist eingetroffen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Nun ist es offiziell: Der Bewilligungsbescheid für die Sanierung des Adolf-Spieß-Platzes in Lauterbach ist am Dienstag eingetroffen. „Das ist ein wichtiger Schritt, wir können somit, wie geplant, nach dem Sport-Abitur im Mai nächsten Jahres mit der Umsetzung des Projektes beginnen“, kommentiert Landrat und Sportdezernent Dr. Jens Mischak. „Wir freuen uns, dass das Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung die Mittel zur Verfügung stellt und danken allen, die sich für unser Vorhaben eingesetzt haben“, ergänzt der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug.

Wie mehrfach berichtet, hatte sich der Vogelsbergkreis um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beworben, um auf dem Adolf-Spieß-Gelände einen Kunstrasenplatz errichten sowie die Kunststoffbahn und das Flutlicht erneuern zu können. Mit Erfolg: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte im April entschieden, dem Kreis eine Förderung in Höhe von 500.000 Euro zukommen zu lassen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf 1,2 Millionen Euro belaufen, sodass sich für den Vogelsbergkreis ein Eigenanteil von 700.000 Euro ergibt.

„Der Adolf-Spieß-Platz hat sowohl für den Schulsport, als auch für den Vereinssport eine regionale Bedeutung“, erläutert Landrat Dr. Mischak. „Durch die nun möglich gewordene grundhafte Sanierung der Leichtathletikanlage sowie die Umwandlung des Natur- in einen Kunstrasenplatz können die Bedingungen für den Schulsport und den Vereinssport spürbar erweitert werden“, unterstreicht Dr. Mischak. Erster Kreisbeigeordneter Krug weist auf den Sportentwicklungsplan hin, der für den Kreis im Planungsraum Ost (Lauterbach/Wartenberg/Schlitz) den Bedarf eines Kunstrasenplatzes sieht. „Dieser kann nun geschaffen werden und wird die Wettbewerbsbedingungen regionaler Fußballmannschaften aus dem Erwachsenen- und Jugendbereich optimieren“, so Krug. „Vereins- und Schulsport werden sich durch die Kombination Leichtathletik – Fußball – Schulsport sinnvoll ergänzen.“

Die Planungsleistungen für die Sanierung des Sportgeländes sind vergeben, direkt nach dem Sportabitur im Mai nächsten Jahres soll mit den Arbeiten begonnen werden, pünktlich zum Schuljahresbeginn im August 2028 sollen sie abgeschlossen sein. „Aufgrund der öffentlichen Diskussion in den vergangenen Wochen“ weisen Mischak und Krug noch einmal ausdrücklich darauf hin: Bei der Umsetzung des Projektes werden allen geforderten, gesetzlichen Bestimmungen Rechnung tragen.

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