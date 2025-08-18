Willkommen im Team Vogelsbergkreis

„Für Sie alle beginnt nun ein ganz besonderer und spannender Lebensabschnitt. Sie alle starten in die Ausbildung in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises. Dazu darf ich Sie – auch im Namen meines Stellvertreters Patrick Krug – ganz herzlich willkommen heißen“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak. Gerichtet sind die Worte an die sieben neuen Auszubildenden, die nun beim Kreis ihren ersten wichtigen Karriereschritt nehmen. Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Lippert, der Personalratsvorsitzenden Anja Kreuder, dem Ausbildungsleiter Timo Walper sowie der Personalservice-Leiterin Melanie Ahne begrüßt er die neuen Kolleginnen und Kollegen in der Kreisverwaltung.



Insgesamt sind es sechs Verwaltungsfachangestellte und ein Fachinformatiker, die zum neuen Ausbildungsjahr starten. An ihrem ersten Tag lernen die zukünftigen Verwaltungsfachangestellten Hazal Demir aus Alsfeld, Emely Dickel aus Willingshausen, Lara Reinhardt und Lena Steiner aus Lauterbach, Nils Rittler aus Kirtorf und Valerie Ungefug aus Bad Salzschlirf sowie der angehende Fachinformatiker Jannik Rühl aus Schotten ihren zukünftigen Arbeitgeber kennen.



„Wir alle freuen uns darüber, dass Sie sich für den Vogelsbergkreis als zukünftigen Arbeitgeber entschieden haben“, unterstreicht der Landrat und ergänzt: „Sie können sich sicher sein, dass Sie in unseren 14 Fachämtern die für Sie passende Aufgabe finden. Und wenn es doch mal Fragen oder Probleme gibt: Wir sind ein Haus der kurzen Wege, scheuen Sie sich also nicht, den Kontakt zu suchen“, gibt der Landrat den neuen Kollegen mit auf den Weg.



Auch die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Lippert, Personalratsvorsitzende Anja Kreuder, und Personalservice-Leiterin Melanie Ahne wünschen den neuen Auszubildenden alles Gute auf ihrem Weg und ermuntern die Neuen, offen und mutig ihren Weg zu gehen, Neues zu entdecken und einen vielseitigen Arbeitgeber kennenzulernen.



„Nutzen Sie Ihre Chancen, bringen Sie Ihre Talente ein, dann stehen Ihnen alle Türen offen. Willkommen im Team Vogelsbergkreis!“, sagt der Landrat abschließend.

