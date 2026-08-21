Wieder zwei Beauftragte im Vogelsbergkreis

Fragen zur Inklusion? Zum Leben im Alter? Oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Im Vogelsbergkreis gibt es erneut zwei Beauftragte, die sich um genau diese Themenbereiche kümmern: Hans-Jürgen Schäfer, Kreisbeigeordneter der CDU, ist der neue Beauftragte für Senioren und Inklusion, und Elisabeth Hillebrand, Kreisbeigeordnete der SPD, bleibt Beauftragte für Integration und Gleichstellung. Bestellt wurden beide von Landrat Dr. Jens Mischak.



Schäfer ist der Ansprechpartner für alle Bürger, für Verbände, Vereine und Institutionen in Fragen, die sich mit den Anliegen der älteren Mitbürger befassen, beziehungsweise in Fragen der Inklusion. „In seiner Funktion kann der Beauftragte Teilhabe im Kreis fördern und ein öffentliches Bewusstsein für einen inklusiven Vogelsberg schaffen“, beschrieb Landrat Mischak den Arbeitsbereich. Hans-Jürgen Schäfer wird im Seniorenbeirat des Kreises ebenso mitarbeiten wie im Familienbündnis in den Handlungsfeldern Pflege und Gesundheit, Bürgerschaftliches Engagement, Gewaltprävention und Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Darüber hinaus wird er an Vernetzungstreffen und runden Tischen teilnehmen. Zudem fungiert er als Impulsgeber für Projekte und Veranstaltungen.



Elisabeth Hillebrand war auch in der vorherigen Legislaturperiode die Beauftragte für Integration und Gleichstellung und somit die Ansprechpartnerin in diesen Bereichen für Bürger, Vereine, Verbände und Institutionen. Sie wird weiterhin im Familienbündnis mitarbeiten in den Handlungsfeldern Migration und Integration, Bürgerschaftliches Engagement, Gewaltprävention, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Bereich Erziehungsverantwortung stärken. Sie wird ebenfalls am Netzwerk Migration oder dem Runden Tisch Gewaltschutz teilnehmen. An eigenen Projekten und Veranstaltungen steht weiterhin die interkulturelle Woche auf der Agenda. Zudem unterstützt sie das Frauennetzwerk zum Beispiel bei der Organisation der Frauenwoche und des Gewaltschutztages.



Sowohl Hans-Jürgen Schäfer als auch Elisabeth Hillebrand werden, so kündigte Landrat Dr. Mischak an, auch wieder regelmäßige Sprechstunden anbieten, die Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.





(lifePR) (