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Wichtige Vereinsinvestition: Landrat Dr. Mischak übergibt Mittel aus der Sportförderung an den TC Grebenhain

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Es ist eine außerordentlich wichtige Investition für den Tennissport im Hohen Vogelsberg, die sich der TC 77 Grebenhain nun vorgenommen hat. Denn er will seine seit Jahrzehnten genutzte Tennisanlage erneuern. Landrat und Sportdezernent Dr. Jens Mischak hat gute Nachrichten für dieses Projekt und für den Vereinsvorsitzenden Dirk Schauermann, den er im Landratsamt begrüßt. „Denn aus Mitteln der Sportförderung unterstützt der Vogelsbergkreis das Projekt mit etwas mehr als 24.000 Euro“, sagt Dr. Mischak.

Unterstützt von diesen Mitteln will der TC seine beiden Sandplätze mit einem „Allwetter-Tennisbelag“ ausstatten und so auf lange Sicht bestens bespielbar machen. Bislang ist die Pflege des Sandplatzes teuer und intensiv, wie der Vorsitzende beim Termin berichtet. Im Frühjahr muss tonnenweise Sand bewegt und der Platz aufwendig vorbereitet und gewässert werden, bis er schließlich bespielbar ist. All das entfalle mit dem neuen Tennisbelag, die Bewässerungsanlage könne zurückgebaut und außerdem die bespielbare Zeit – auch durch die Installation einer Flutlichtanlage – um vier Monate verlängert werden, berichtet Schauermann.

„Es ist schön zu sehen, dass ein so aktiver Verein den Tennissport über Jahre hinweg erfolgreich pflegt und die Weichen für die Zukunft stellt“, sagt der Landrat und wünscht für die anstehenden Arbeiten bis zur Eröffnungsfeier im kommenden Jahr abschließend alles Gute.

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