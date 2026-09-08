Wichtige Vereinsinvestition: Landrat Dr. Mischak übergibt Mittel aus der Sportförderung an den TC Grebenhain
Unterstützt von diesen Mitteln will der TC seine beiden Sandplätze mit einem „Allwetter-Tennisbelag“ ausstatten und so auf lange Sicht bestens bespielbar machen. Bislang ist die Pflege des Sandplatzes teuer und intensiv, wie der Vorsitzende beim Termin berichtet. Im Frühjahr muss tonnenweise Sand bewegt und der Platz aufwendig vorbereitet und gewässert werden, bis er schließlich bespielbar ist. All das entfalle mit dem neuen Tennisbelag, die Bewässerungsanlage könne zurückgebaut und außerdem die bespielbare Zeit – auch durch die Installation einer Flutlichtanlage – um vier Monate verlängert werden, berichtet Schauermann.
„Es ist schön zu sehen, dass ein so aktiver Verein den Tennissport über Jahre hinweg erfolgreich pflegt und die Weichen für die Zukunft stellt“, sagt der Landrat und wünscht für die anstehenden Arbeiten bis zur Eröffnungsfeier im kommenden Jahr abschließend alles Gute.