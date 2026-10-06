Wertschätzung für pflegende Angehörige

Einmal auf andere Gedanken kommen und sich mit anderen Betroffenen austauschen – diese Möglichkeit bietet der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises pflegenden Angehörigen mit seiner „Pause vom Pflegealltag“. Ein Angebot, das übrigens immer gerne angenommen wird, so war auch das jüngste Treffen in Herbstein, Campus am Park, bei der Gemeinschaft Altenschlirf wieder gut besucht. Teilnehmer ganz unterschiedlichen Alters genossen die schöne Umgebung fern ab vom Alltagstrubel. Für die musikalische Umrahmen sorgten Elke Saller am Marimbaphone und Poh Suan Teo an der Bratsche, sie boten tolle Soli und ein japanisches Volkslied auf der Geige begeisterte alle. Vor dem Essen unternahmen die Besucher einen kleinen Spaziergang bei hervorragendem Wetter durch den Schlosspark der Gemeinschaft. Nach dem Essen erfolgte Bodypercussion und alle machten mit, taten sich selbst etwas Gutes und lernten Neues kennen. Natürlich gab es auch einen regen Austausch und die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes beantworteten zahlreiche Fragen. Sie hatten zudem umfangreiches Informationsmaterial und Hilfsmittel zum Ansehen und Ausprobieren mitgebracht. Am Ende stellte Claudia Vaupel die Geschichte vom Glücklichsein vor. Die Pause vom Pflegealltag wurde von Sonja Reichel, Claudia Vaupel, Marcelina Vorwerk und Monique Abel vom Pflegestützpunkt organsiert und durchgeführt. Finanziert wird die Veranstaltung vom Bündnis für Familie des Vogelsbergkreises

(lifePR) (