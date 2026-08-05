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Wero-Zahlungsdienst verfügbar: Kreisverwaltung bietet für einige Fachverfahren zusätzliche Bezahlmöglichkeit an

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ab sofort steht beim Vogelsbergkreis mit dem Zahlungsdienst Wero eine weitere Bezahlmöglichkeit für Onlineanträge in den Bereichen Kfz, Führerscheinwesen und beim Buchen von Freizeiten und Angeboten des Jugendamts zur Verfügung. Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, können Bürgerinnen und Bürger neben einem weiteren Online-Bezahldienst und der Kreditkarte ab sofort auch den „Wero“-Bezahldienst europäischer Banken nutzen.

Somit können etwa Online-Zulassung und Außerbetriebsetzung, die Führerscheinersterteilung und der Umtausch von Altführerscheinen ebenso per Smartphone-App bezahlt werden wie die Angebote auf www.freizeiten-bildung.de.

Voraussetzungen prüfen

Bietet die eigene Hausbank ihren Kundinnen und Kunden das Verfahren an, sind für Echtzeitüberweisungen lediglich ein kompatibles Smartphone sowie die entsprechende Banking-App nötig, heißt es abschließend in der Mitteilung.

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