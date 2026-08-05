Wero-Zahlungsdienst verfügbar: Kreisverwaltung bietet für einige Fachverfahren zusätzliche Bezahlmöglichkeit an
Somit können etwa Online-Zulassung und Außerbetriebsetzung, die Führerscheinersterteilung und der Umtausch von Altführerscheinen ebenso per Smartphone-App bezahlt werden wie die Angebote auf www.freizeiten-bildung.de.
Voraussetzungen prüfen
Bietet die eigene Hausbank ihren Kundinnen und Kunden das Verfahren an, sind für Echtzeitüberweisungen lediglich ein kompatibles Smartphone sowie die entsprechende Banking-App nötig, heißt es abschließend in der Mitteilung.