Wer will Ferienfreizeiten betreuen?

„Mit der Jugendleiter-Card (Juleica) zeigst du, dass du Verantwortung übernehmen kannst“, so das Jugendamt in einer Pressemitteilung. Denn nach der Schulung sind die Teilnehmer bestens gerüstet für:
- Kinder- und Jugendfreizeiten: aktive Unterstützung bei Ferienspielen und Sommerfreizeiten.
- Fahrten und Aktionen: Begleitung von Ausflügen und Veranstaltungen in der Region.
- Kreisjugendparlament (KJP): Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort – zum Beispiel durch Fahrdienste zu den Sitzungen und Projekten.
- Aufsichtspflicht und Recht: Sicher unterwegs sein und Risiken richtig einschätzen.
- Spielepädagogik: Die besten Methoden, Kennenlernspiele und Methoden für jede Altersgruppe.
- Gruppendynamik: Rollen in Gruppen verstehen, Konflikte lösen und Teams stärken.
- Projektplanung und Haltung: Wie man eigene Ideen Schritt für Schritt umsetzt.