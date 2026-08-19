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Wer will Ferienfreizeiten betreuen?

Vogelsberger Jugendamt bietet wieder Juleica-Schulung an

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wer Lust hat, Freizeiten zu begleiten, Aktionen für Kinder und Jugendliche zu betreuen und sich ehrenamtlich in der Region einzubringen, der kann sich jetzt das offizielle Handwerkszeug dafür holen: Das Jugendamt des Vogelsbergkreises (Kinder- und Jugendbeteiligung) lädt gemeinsam mit dem Evangelischen Dekanat Vogelsberg wieder zu einer praxisnahen Juleica-Schulung ein.

„Mit der Jugendleiter-Card (Juleica) zeigst du, dass du Verantwortung übernehmen kannst“, so das Jugendamt in einer Pressemitteilung. Denn nach der Schulung sind die Teilnehmer bestens gerüstet für:
  • Kinder- und Jugendfreizeiten: aktive Unterstützung bei Ferienspielen und Sommerfreizeiten.
  • Fahrten und Aktionen: Begleitung von Ausflügen und Veranstaltungen in der Region.
  • Kreisjugendparlament (KJP): Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort – zum Beispiel durch Fahrdienste zu den Sitzungen und Projekten.
An zwei Wochenenden lernen die Teilnehmer:
  • Aufsichtspflicht und Recht: Sicher unterwegs sein und Risiken richtig einschätzen.
  • Spielepädagogik: Die besten Methoden, Kennenlernspiele und Methoden für jede Altersgruppe.
  • Gruppendynamik: Rollen in Gruppen verstehen, Konflikte lösen und Teams stärken.
  • Projektplanung und Haltung: Wie man eigene Ideen Schritt für Schritt umsetzt.
Die Juleica-Schulung findet an zwei Wochenenden und zwar vom 25. bis 27. September und vom 13. bis 15. November statt. Zum ersten Teil treffen sich die Teilnehmer im Pfarrhof Hopfmannsfeld, das zweite Schulungswochenende wird im Kreisjugendheim Landenhausen durchgeführt. Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 29 Jahren. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro inklusive Verpflegung, Unterkunft und Material. Anmelden kann man sich ab sofort unter: https://www.freizeiten-bildung.de/event/1316

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