Webinar „Aktuelles zum Sanierungsfahrplan: Fördermöglichkeiten für Ihr Unternehmen“
Hier erfahren interessierte Unternehmer oder deren Vertreter, wie Sanierungskonzepte in Unternehmen entwickelt werden und welche konkreten Maßnahmen sich daraus ergeben: An welchen Stellen lässt sich Energie effizienter nutzen? Wie können erneuerbare Energien integriert und gesetzliche Klimaschutzanforderungen erfüllt werden? Und nicht zuletzt: Welche staatlichen Fördermöglichkeiten – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – stehen im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans zur Verfügung?
Interessierte Unternehmen der Region Vogelsberg können sich ab sofort und kostenfrei anmelden unter: https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/.
Wer sich außerhalb der Webinare informieren möchte, wendet sich bitte direkt an die Energieexpertinnen und -experten der OVAG.