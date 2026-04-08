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Webinar „Aktuelles zum Sanierungsfahrplan: Fördermöglichkeiten für Ihr Unternehmen“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Unternehmen profitieren besonders von einem effizienten Energieeinsatz. Bereits einzelne Maßnahmen können den Energieverbrauch reduzieren, Energiekosten senken und eventuell Wettbewerbsvorteile schaffen, teilt der Verein Region Vogelsberg e. V. in einer Pressemitteilung mit, in der auf das nächste Webinar in Kooperation mit der OVAG hingewiesen wird: Am 21. April ab 10.30 Uhr richtet sich das Online-Angebot an alle interessierten Unternehmen in der Region Vogelsberg. Unter dem Titel „Aktuelles zum Sanierungsfahrplan: Fördermöglichkeiten für Ihr Unternehmen“, gibt es einen informativen und aufschlussreichen 30-minütigen Impulsvortrag der Energieeffizienzexperten der OVAG.

Hier erfahren interessierte Unternehmer oder deren Vertreter, wie Sanierungskonzepte in Unternehmen entwickelt werden und welche konkreten Maßnahmen sich daraus ergeben: An welchen Stellen lässt sich Energie effizienter nutzen? Wie können erneuerbare Energien integriert und gesetzliche Klimaschutzanforderungen erfüllt werden? Und nicht zuletzt: Welche staatlichen Fördermöglichkeiten – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – stehen im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans zur Verfügung?

Interessierte Unternehmen der Region Vogelsberg können sich ab sofort und kostenfrei anmelden unter: https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/.

Wer sich außerhalb der Webinare informieren möchte, wendet sich bitte direkt an die Energieexpertinnen und -experten der OVAG.

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