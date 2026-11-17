Wer anderen Menschen Lerninhalte vermitteln will, kennt die Frage nach dem nachhaltigen Erfolg: Was nehmen die Teilnehmer am Ende eines Lehrgangs oder einer Unterrichtseinheit eigentlich mit? Mit genau diesem Gedanken startete am vergangenen Samstag ein Fortbildungsseminar für Feuerwehr Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder aus dem gesamten Vogelsbergkreis. Im Lehrraum der Feuerwehr Homberg ging es von 9 bis 16 Uhr unter dem Leitgedanken „Ausbildung gemeinsam gestalten.“ um das handwerkliche Rüstzeug für die Wissensvermittlung.



Organisiert wurde der Tag von Kreisbrandmeister Stefan Preuß, der auf Landkreisebene für die Ausbildungsbereiche Truppmann und Truppführer verantwortlich ist. Neben ihm nahm auch Kreisbrandmeister Andreas Leinweber an der Veranstaltung teil. Das Format feierte an diesem Tag Premiere und verfolgt ein klares Ziel: die Qualität der Brandschutz-Ausbildung im Vogelsbergkreis weiter zu steigern und noch einheitlicher zu strukturieren.



Beide Kreisbrandmeister machten deutlich, welch zentrale Rolle das Ausbilderteam spielt. Die ehrenamtlichen Kräfte sind wichtige Multiplikatoren, die als entscheidende Zahnräder von den örtlichen Standorten bis zur Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel für fundierten Nachwuchs sorgen. Diese hochqualifizierte Arbeit leisten die Frauen und Männer zusätzlich und unentgeltlich zu ihrem regulären ehrenamtlichen Einsatzdienst.



Als Expertin führte Anne-Sophie Duschek durch das Programm. Die erfahrene Pädagogin war bis Ende 2025 pädagogische Leiterin an der Landesfeuerwehrschule und verantwortete dort unter anderem die Grundlagen des Ausbildens. Seit Anfang 2026 ist sie bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) tätig. In Homberg legte sie den Fokus auf moderne Lernformate, Fehlerkultur und handlungsbezogene Didaktik.



Im Zentrum stand die gemeinsame Erarbeitung einer Kernfrage: Was muss bei der Planung und Vorbereitung bewusster beachtet werden, wenn handlungsorientiert ausgebildet werden soll? Dieser Aspekt gewinnt massiv an Bedeutung, da die bald erscheinende Neufassung der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 (FwDV 2) stark auf Handlungsorientierung setzt. Für die künftige Schulung junger Einsatzkräfte ist dies ein essenzieller Baustein, der von den Kreisausbildern frühzeitig verinnerlicht und gelebt werden muss.



Das Seminar bot dafür zahlreiche Praxisbeispiele und Gruppenübungen. Frontalvorträge traten bewusst in den Hintergrund, stattdessen dominierten Einzelreflexion, Partnerarbeit und der Austausch in der großen Runde. Unter dem Motto „Vom Denken ins Handeln“ wurden Einsatzübungen und theoretische Unterweisungen neu durchdacht. Um Gedanken greifbar zu machen, die im klassischen Gespräch oft untergehen, kam bei der Definition von guter Ausbildung sogar die Methode „Lego Serious Play“ – welche die Kreativität am Nachmittag nochmals forderte – zum Einsatz. Immer wieder kehrte die Gruppe dabei zu der Leitfrage zurück, was passieren muss, damit Lernen überhaupt eine echte Chance hat.



Den praktischen Nutzen des Tages betonte Julia Weitzel, Kreisausbilderin aus Schotten: „Solche Seminare helfen uns als Kreisausbildern enorm, die Ausbildung gemeinsam weiterzudenken und unsere Wehren gut aufzustellen.“



Obwohl die Premiere ein inhaltlicher Erfolg war, sprach Stefan Preuß die mit 17 Teilnehmenden noch ausbaufähige Resonanz offen an. Er rief dazu auf, unter den Kreisausbildern verstärkt Werbung für dieses Format zu machen, das in Zukunft fester Bestandteil des Kalenders werden soll. Preuß dankte abschließend der Referentin für die wertvollen Impulse sowie der Feuerwehr Homberg für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Die Verpflegung des Tages hatte der Kreisfeuerwehrverband übernommen.



Den passenden Schlusspunkt setzte Anne-Sophie Duschek mit einer Kernbotschaft für die anstehenden Veränderungen im Ausbildungswesen: „Nicht alles neu machen, nur manches anders denken…“

(lifePR) (