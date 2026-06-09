Von Blumenstrauß bis Landschaftsbau

Seit fast acht Jahrzehnten ist die Gärtnerei Hermann Weiß ein fester Bestandteil Herbsteins. Um sich ein Bild von der wirtschaftlichen Lage, den aktuellen Herausforderungen und den Zukunftsplänen des Geschäfts zu machen, besuchte Landrat Dr. Jens Mischak den Familienbetrieb. Begleitet wurde er dabei von Kathrin Janisch von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises sowie Herbsteins Bürgermeisterin Astrid Staubach.



Während des Rundgangs führte Geschäftsführerin Christa Weiß-Riemann die kleine Delegation durch die weitläufigen Betriebsflächen. Die 1948 gegründete Gärtnerei zeigt, wie Tradition und Moderne Hand in Hand gehen: Die klassischen Blumensträuße und Gestecke gibt es beispielsweise nicht nur direkt im Laden zu sehen, sondern auch in den sozialen Medien, die von den Söhnen Nils und Mike Riemann betreut werden. Besonders erfreulich: Die Nachfolge ist bereits gesichert, denn Nils Riemann, der das Handwerk des Gärtners von der Pike auf gelernt hat, plant, die Gärtnerei in der nächsten Generation weiterzuführen.



„Es freut mich zu sehen, mit wie viel Herzblut und Fachkompetenz die Familie Weiß-Riemann diesen Betrieb führt. Dass mit Nils Riemann die Nachfolge bereits feststeht, ist zudem ein tolles Signal für den Wirtschaftsstandort Herbstein“, unterstrich Landrat Dr. Jens Mischak.



Das Kerngeschäft im Blumenladen unterteilt sich in die drei Hauptbereiche Schnittblumen, Topfblumen und Floristik. „Unser Sortiment reicht von individuell zusammengestellten Sträußen und saisonalen Blüh- und Grünpflanzen bis hin zu Dekorationsartikeln und flexiblen Blumen-Abonnements“, erklärte Christa Weiß-Riemann.



„Im Frühjahr bildet zudem die Anzucht von Gemüsepflanzen, darunter Salat-, Kohl-, Tomaten- und Zucchinipflanzen, einen Schwerpunkt unseres Geschäfts“, fügte Nils Riemann hinzu. Der weitläufige Außenbereich lockt außerdem mit einem umfassenden Sortiment an Stauden, Rosen, Gehölzen sowie einer großen Auswahl für die Beet- und Balkonbepflanzung.



„Ihr Betrieb lebt von der Qualität und der Kundennähe. Sie haben hier ein breit gefächertes Angebot, das von der klassischen Floristik bis hin zur eigenen Pflanzenaufzucht reicht, und positionieren sich dadurch flexibel und erfolgreich als moderner Fachbetrieb“, so Dr. Mischak.



„Die Gärtnerei Weiß ist eine echte Institution in unserer Gemeinde. Schön zu sehen, dass hier mit viel Erfahrung und Blick nach vorn gearbeitet wird“, betonte auch Bürgermeisterin Staubach.



Neben dem Laden- und Gärtnereibetrieb hat sich die Gärtnerei Weiß auch im Garten- und Landschaftsbau etabliert. Das Leistungsspektrum umfasst dabei sowohl die Neupflanzung, die kontinuierliche Pflege sowie die individuelle Gestaltung von Privatgärten. Dadurch fungiert der Betrieb als Komplettdienstleister rund um das Thema Grün.



„Die Kombination aus Fachgeschäft vor Ort und dem Dienstleistungssektor im Garten- und Landschaftsbau sichert Ihrem Betrieb ein solides Fundament, wodurch Sie sich zukunftsfähig aufstellen konnten“, sagte Landrat Dr. Jens Mischak abschließend.

(lifePR) (