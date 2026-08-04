Vom FOS-Praktikum in die Ausbildung

„Wir freuen uns, dass Sie sich für uns und wir uns für Sie entschieden haben und wir somit heute hier zusammensitzen und ich Sie begrüßen darf“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak an die sieben neuen Auszubildenden gerichtet, die in die Berufswelt beim Vogelsbergkreis einsteigen. „Vor Ihnen liegen drei spannende Jahre, in denen Sie nicht nur fundiertes Fachwissen für Ihren späteren Beruf erwerben, sondern auch aktiv dazu beitragen können, unseren Landkreis mitzugestalten.“



Insgesamt sind es sechs Verwaltungsfachangestellte und ein Fachinformatiker, die zum neuen Ausbildungsjahr starten. An ihren ersten Tagen lernen die zukünftigen Verwaltungsfachangestellten Anton Eichenauer, Maike Erdmann, Laura Etling, Samuel Krummeich, Sandra Schmidt und Maxim Ziebuhr sowie der angehende Fachinformatiker Patrick Richtberg ihren zukünftigen Arbeitgeber erst einmal ein wenig kennen. Gemeinsames Frühstück mit den anderen Azubis und ein Ausflug zu den Außenstellen der Behörde stehen noch auf dem Programm.



Einige der Nachwuchskräfte kennen die Kreisverwaltung bereits durch frühere Stationen: Samuel Krummeich und Maxim Ziebuhr absolvierten zuvor ein FOS-Praktikum im Haus, während Maike Erdmann bereits als Schülerpraktikantin Einblicke gewinnen konnte.



Nach den ersten Kennenlerntagen geht es für die Auszubildenden direkt in ihre ersten Einsatzämter. Landrat Dr. Mischak betont: „Ob Volkshochschule, Amt für Gefahrenabwehr oder Haupt- und Personalamt: Sie werden sicher viel lernen und wichtige Erfahrungen sammeln können.“



Auch die stellvertretende Haupt- und Personalamts-Chefin Melanie Ahne, Ausbildungsleiter Timo Walper, die Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Lippert und Antonia Schäfer sowie die Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Anna Velten, Lara Reinhardt und Paul-Yannis Kalbfleisch, heißen die Azubis willkommen und betonen, dass sie sich auf die Zusammenarbeit und die frischen Impulse, die die neuen Auszubildenden mitbringen, freuen.



Zum Abschluss wünscht Landrat Dr. Jens Mischak den Nachwuchskräften einen erfolgreichen Start in das Berufsleben, viel Freude bei den kommenden Aufgaben sowie eine spannende und lehrreiche Ausbildungszeit in der Kreisverwaltung.

(lifePR) (