Vhs-Sprachkurs: online und in Präsenz zum C1-Hochschulniveau

Die vhs des Vogelsbergkreises bietet ab Donnerstag, 5. Februar, einen C1-Deutschkurs für Selbstzahler an. Dieser bereitet in 150 Unterrichtseinheiten gezielt auf die international standardisierte Prüfung für das europäische Sprachzertifikat „telc C1 Hochschule“ vor.

Der Kurs findet donnerstags von 17.30 bis 19.45 Uhr online und samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt.

Bei einem vorherigen Einstufungstest in der Alsfelder vhs am Donnerstag, 15. Januar, und Donnerstag, 22. Januar, ab 16 Uhr, wird bei den Teilnehmern das Sprachniveau festgestellt.

Nach dem Kurs kann außerdem die Prüfung für das Sprachzertifikat „telc C1 Hochschule“ absolviert werden, das für ein Hochschulstudium ausreichende Sprachkenntnisse attestiert. Dafür fallen zusätzliche Kosten an.

Anmeldeschluss ist Montag, 19. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de (Kursnummer 261-4182) oder telefonisch unter 06631/792-7730 oder -7791.

