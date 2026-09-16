VHS-Kurse
vhs-Kurs: Den Herbstwald entdecken mit HessenForst
Vogelsbergkreis. Was passiert mit den Bäumen im Herbst und wie bereiten sich die Wildtiere auf den Winter vor? Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten bei dem vhs-Kurs „Den Herbstwald entdecken mit HessenForst“ eine Försterin und Waldpädagogin auf eine spannende Wanderung durch den Wald im Schächerbachtal in Homberg. Der Kurs findet statt am 7. Oktober von 14 bis 16 Uhr.
Da sich diese kostenlose Veranstaltung an Familien mit Kindern im Grundschulalter richtet, ist eine Teilnahme nur möglich, wenn mindestens ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter während der gesamten Veranstaltung dabei ist.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Herbstlicher Vogelzug
Vogelsbergkreis. Am Sonntag, 4. Oktober, bietet die vhs ab 9.30 Uhr den Kurs „Herbstlicher Vogelzug“ an. Dabei können während einer gemeinsamen zweistündigen Rundwanderung um den Ober-Mooser Teich bei Freiensteinau die unterschiedlichen Vogelarten und andere Tiere, wie beispielsweise Biber, beobachtet werden. Ob Wasservögel, Greifvögel, wie Fischadler, Kraniche oder Reiher: Der Ober-Mooser Teich gilt als einer der ornithologischen Hot-Spots im Vogelsbergkreis.
Falls vorhanden, können die Teilnehmer Fernglas, Bestimmungsbuch oder App mitbringen. Der Kurs ist kostenlos.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Spaß am Computer – Ferienkurs nur für Kids
Vogelsbergkreis. Ab Montag, 5. Oktober, können Kinder von 8 bis 10 Jahren im vhs-Kurs „Spaß am Computer – Ferienkurs nur für Kids“ erste Erfahrungen mit dem Computer und seinen Programmen sammeln. Jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr lernen die Kinder in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, wie man im Internet etwas finden und nützliche Informationen sammeln kann. Der Umgang mit der Tastatur und das Zehn-Finger-Tastenschreiben stehen ebenso auf dem Plan wie die Textverarbeitung in Word.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben für Kids
Vogelsbergkreis. Einen Ferien-Kurs bietet die vhs für Kinder und Jugendliche an, die in sehr kurzer Zeit das 10-Finger-Tastschreiben erlernen möchten, um sicher und entspannt an der PC-Tastatur schreiben zu können. Der Kurs wird mit einem ganzheitlichen Lernsystem durchgeführt, das auf beschleunigten Lernmethoden beruht. In einer angenehmen und entspannten Lernatmosphäre werden die Teilnehmer erleben, wie auf einfache Weise sehr schnell gelernt werden kann und wie man dabei noch jede Menge Spaß hat. Zu Hause üben ist dann der Schlüssel zum Erfolg.
Die Kinder sollten mindestens die 4. Klasse besuchen beziehungsweise neun bis zehn Jahre alt sein. Vorkenntnisse im Tastschreiben sind nicht nötig.
Der Kurs findet von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. Oktober, jeweils von 10 und 13 Uhr, an der vhs in Alsfeld statt.
Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.