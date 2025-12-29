Kontakt
Traditionelles Bäckerhandwerk aus dem energieeffizienten Ofen

Landrat Dr. Jens Mischak übergibt Sebastian Stein einen LEADER-Förderbescheid

Seit jeher steht die Bauernbrot-Bäckerei Stein in Allmenrod für traditionelles Handwerk und höchste Qualität. Bewusst will sie ein Handwerksbetrieb bleiben und strebt keine industrielle Fertigung an. „Um die Arbeit noch nachhaltiger gestalten zu können, soll nun ein energieeffizienter Backofen angeschafft werden, eine Anschaffung, die mit einer LEADER-Förderung unterstützt wird“, erläutert Landrat Dr. Jens Mischak, als er Bäckermeister Sebastian Stein den entsprechenden Förderbescheid übergibt.

„Durch die Neuanschaffung sollen neue Kundengruppen gewonnen werden, insbesondere auch Altenheime und Hotels“, führt der Landrat aus. „Gleichzeitig kann durch die Neuanschaffung des Backofens auch die Produktpalette erweitert werden.“

„Im Zuge der Anschaffung konnte zudem ein weiterer Arbeitsplatz geschaffen werden“, berichtet Bäckermeister Stein. Ziel sei es, die wirtschaftliche Stabilität der Bäckerei zu stärken und den Mitarbeitern eine sichere Zukunft zu bieten.

Die Bauernbrot-Bäckerei wird seit 2011 von Sebastian Stein geführt, der sie von den Eltern übernommen hat. Er führt die Firma mit großer Leidenschaft und hat den festen Willen, das traditionelle Bäckerhandwerk zu bewahren und weiterzuentwickeln. „Dieses Handwerk ist für den Bäckermeister nicht nur ein Beruf, für ihn ist das gelebte Familientradition“, würdigt Landrat Dr. Mischak das Engagement Steins.

Seit jeder werden die Produkte der Bäckerei Stein in Allmenrod gefertigt und verkauft. Zudem werden ausgewählte Märkte im Rhein-Main-Gebiet angefahren.

