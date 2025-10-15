Kontakt
Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Technik, die das Leben im Alter erleichtert

Gemeinsamer Kurs von vhs, Pflegestützpunkt und Fachstelle PrimA in Schlitz

Viele Menschen haben den Wunsch, ihr Leben auch im Alter selbstständig zu gestalten und so lange wie möglich selbstbestimmt im gewohnten Umfeld zu leben. „Technik, die das Leben im Alter erleichtert“, ist daher am Mittwoch, 22. Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr das Thema im „B-Haus“, Günthergasse 15, in Schlitz.

Das gemeinsame Angebot von Pflegestützpunkt, Fachstelle PrimA und der vhs Vogelsberg informiert kostenlos über technische Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die im Alltag die Selbstständigkeit fördern und speziell für ältere Menschen entwickelt wurden. Die zweieinhalbstündige Veranstaltung will das vielfältige Angebot den Senioren und Angehörigen vorstellen und über technische Hilfsmittel informieren, die im täglichen Leben unterstützen oder den Alltag erleichtern können.

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631-7927700.

