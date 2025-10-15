Technik, die das Leben im Alter erleichtert
Gemeinsamer Kurs von vhs, Pflegestützpunkt und Fachstelle PrimA in Schlitz
Das gemeinsame Angebot von Pflegestützpunkt, Fachstelle PrimA und der vhs Vogelsberg informiert kostenlos über technische Hilfsmittel und Unterstützungssysteme, die im Alltag die Selbstständigkeit fördern und speziell für ältere Menschen entwickelt wurden. Die zweieinhalbstündige Veranstaltung will das vielfältige Angebot den Senioren und Angehörigen vorstellen und über technische Hilfsmittel informieren, die im täglichen Leben unterstützen oder den Alltag erleichtern können.
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631-7927700.