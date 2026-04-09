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Stärkung statt Angst: Zwei erfolgreiche Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen im Kreisjugendheim in Landenhausen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
In zwei intensiven Workshops mit Übernachtung haben sich insgesamt 25 Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren mit dem wichtigen Thema Selbstbehauptung auseinandergesetzt. Die Kurse des Jugendamts des Vogelsbergkreises, die im gemütlichen Ambiente des Kreisjugendheims in Landenhausen stattfanden, boten den Teilnehmerinnen neben theoretischem Wissen auch die Möglichkeit, die eigene Kraft zu entdecken und das Setzen klarer Grenzen zu erlernen.

Die beiden Kurse waren geprägt von einer sehr angenehmen und offenen Gruppenatmosphäre. Zwischen den Teilnehmerinnen bildete sich schnell ein vertrauensvolles Miteinander, das es ermöglichte, auch schwierige Themen offen zu diskutieren. Besonders wertvoll war dabei die Übernachtung im Kreisjugendheim, die den Zusammenhalt förderte und Raum für Gespräche eröffnete.

An den beiden intensiven Tagen lag der Fokus darauf, Grenzen zu setzen und zu schützen. Denn im Gegensatz zu reinen Selbstverteidigungskursen, die oft körperliche Techniken in den Vordergrund stellen, lag der Schwerpunkt dieser Seminare klar auf der Selbstbehauptung. Die Teilnehmerinnen lernten, ihre persönlichen Grenzen früh zu erkennen und sie selbstbewusst zu kommunizieren.

„Es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern zu wissen, dass man das Recht hat, ‚Nein‘ zu sagen“, erklärten die Kursleiterinnen Daniela Kraus und Mandy Steinbrecher von der schulbezogenen Jugendsozialarbeit im Jugendamt des Vogelsbergkreises. Die Übungen konzentrierten sich darauf, wie Mädchen ihre Grenzen schützen können, sei es durch klare verbale Aussagen, Körpersprache oder das Einholen von Unterstützung durch Vertrauenspersonen. Die praktischen Szenarien zeigten den Mädchen, dass Selbstbehauptung ein erlernbarer Schlüssel zu mehr Sicherheit im Alltag ist.

In einer gemeinsamen Übungseinheit haben die Mädchen Selbstverteidigungstechniken eingeübt. Dieses Training bot die Möglichkeit, praktische Abwehrstrategien zu erlernen und das Selbstbewusstsein im Umgang mit potenziellen Konfliktsituationen zu stärken. Neben Verteidigungstechniken und Deeskalationsstrategien wurde besonders der präventive Aspekt hervorgehoben: Wer sich seiner Fähigkeiten bewusst ist, geht sicherer durch den Alltag. „Es war eine bestärkende Erfahrung für die Teilnehmerinnen, diese Techniken unter professioneller Anleitung zu erlernen“, betonten die Kursleiterinnen des zweiten Kurses, Nicole Grün und Sina Günther.

Ein positives Fazit

Die beiden Kurse endeten mit einem starken Gefühl der Gemeinschaft und zusätzlichem Selbstvertrauen. „Die Mädchen verließen das Kreisjugendheim nicht nur mit neuen Techniken im Gepäck, sondern vor allem mit dem Wissen, dass ihre Stimme zählt und ihre Grenzen respektiert werden müssen“, machen die Kursleiterinnen abschließend deutlich.

Junge Menschen, die selbstbewusst und sicher durch den Alltag gehen möchten, sind eingeladen, sich bei zukünftigen Veranstaltungen des Sachgebiets Kinder- und Jugendbeteiligung vom Jugendamt des Vogelsbergkreises anzumelden.

Weitere Informationen und Anmeldung zu weiteren Angeboten unter www.freizeiten-bildung.de.

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