Straßensperrungen wegen Treibjagden
Am 21. November ist die Landesstraße 3291 zwischen dem Abzweig Rudingshain und dem Abzweig Landesstraße 3338 Breungshain von 10 bis 14 Uhr betroffen. Umleitung: ab der L 3291 über Rudingshain - Schotten - L 3338 - Breungeshain und zurück.
Die Landesstraße 3165 zwischen Romrod und Strebendorf ist am 20. November in der Zeit von 9 bis 15 Uhr wegen einer Jagd voll gesperrt. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: ab Romrod über die L 3070 - Nieder-Breidenbach - Ober-Breidenbach - K 124 - Strebendorf und zurück.
Alle Umleitungen sind ausgeschildert.