Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042174

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Straßensperrungen wegen Treibjagden

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wegen Treibjagden werden in den nächsten Tagen Straßen im Vogelsbergkreis gesperrt. Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, ist die Landesstraße 3338 zwischen Waldsiedlung und Sichenhausen am 19. November in der Zeit von 10 bis 14 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: ab Sichenhausen über die K 141 - Kaulstoß - Burkhards - B 276 - Eschenrod - K 104 - Busenborn - K 103 - Breungeshain und zurück.

Am 21. November ist die Landesstraße 3291 zwischen dem Abzweig Rudingshain und dem Abzweig Landesstraße 3338 Breungshain von 10 bis 14 Uhr betroffen. Umleitung: ab der L 3291 über Rudingshain - Schotten - L 3338 - Breungeshain und zurück.

Die Landesstraße 3165 zwischen Romrod und Strebendorf ist am 20. November in der Zeit von 9 bis 15 Uhr wegen einer Jagd voll gesperrt. Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: ab Romrod über die L 3070 - Nieder-Breidenbach - Ober-Breidenbach - K 124 - Strebendorf und zurück.

Alle Umleitungen sind ausgeschildert.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.