Sportkreis-Vorstand zum Gespräch: Landrat und Sportdezernent Dr. Mischak empfängt die Verbandsspitze

Der Sport in der Region, Finanzen, Ehrenamt, Sportkommission und Bewegungskoordinator: Das waren einige Gesprächsthemen beim Termin, zu dem Landrat und Sportdezernent Dr. Jens Mischak (Mitte) die Vorstände des Sportkreises Vogelsberg begrüßte. Zu Gast waren der Sportkreis-Vorsitzende Stefan Rinke (zweiter von rechts) sowie seine Stellvertreter Hartmut Wahl (von rechts), Schatzmeister Jürgen Steuernagel, und Wilfried Ochs.

Unter anderem ging es beim Gespräch zwischen Landrat und dem Vorstand des Sportkreises um Themen der regionalen Sportwelt. So wurde etwa die gute und zielführende Zusammenarbeit zwischen Sportkreis, Sportkommission und Bewegungskoordinator gelobt, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises.

Auch die „Sportmilliarde“ und weitere Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes wurden thematisiert, hofft man doch auf zusätzlichen finanziellen Spielraum für den Sport in der Region, der etwa über die Sportförderung des Kreises den Ehrenamtlichen und Vereinen zugutekommt.

