Spiel, Spaß und Austausch in der Kulturspinnerei

Spielenachmittag

Unter dem Motto „Spielend Vielfalt entdecken“ veranstalteten das WIR Vielfaltszentrum Vogelsbergkreis, das Bündnis für Familie und das Antidiskriminierungsnetzwerk Mittelhessen (AdiNet) einen Spielenachmittag in der Lauterbacher Kulturspinnerei. Bei Kaffee, Kuchen und internationalem Fingerfood des Hand in Hand e.V. erprobten die Besucher Klassiker und Neuheiten auf dem Spielemarkt. Ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, innovative Memory-Varianten und viele weitere Spiele ermöglichten einen generationenübergreifenden Austausch in entspannter Atmosphäre. Viel Spaß hatten die Teilnehmer auch beim gemeinsamen Zeichnen von Comicfiguren mit dem Künstler Luc Laignel. Zudem stellten das Kreisjugendparlament, der Kinderschutzbund Lauterbach, die Lauterbacher Initiative für Demokratie, das Jugendamt, das WIR-Vielfaltszentrum und das Bündnis für Familie stellten Engagement-Möglichkeiten vor. Der Spielenachmittag war Teil der der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die in der Zeit vom 12. bis 21. September unter dem Motto „Aktiv gegen Einsamkeit“ stattfindet, und der Interkulturellen Woche.

 

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
