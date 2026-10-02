Schritt für Schritt zur besseren Erziehung
SMOG-Elternschule bietet sechs praxisnahe Kurstermine in Lauterbach an
Teilnehmer erarbeiten sich dabei Handwerkszeug, um Kindern gegenüber einfühlsamer zu sein, Konflikten zu begegnen und ohne Strafen wirksam zu kommunizieren. Zusätzlich soll es Raum für den Austausch miteinander geben, und soziale Kompetenzen, Selbstwert und Medienkompetenz gestärkt werden – damit Kinder mutig, rücksichtsvoll und selbstverantwortlich handeln.
Zwischen den sechs Terminen erproben die Teilnehmer Neues im Alltag und reflektieren die Erfahrungen in der Gruppe.
Das Angebot ist eine Kooperation zwischen der vhs des Vogelsbergkreises sowie den Vereinen SMOG – Schule machen ohne Gewalt e.V. und Jollydent e.V.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 13. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.