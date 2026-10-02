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Schritt für Schritt zur besseren Erziehung

SMOG-Elternschule bietet sechs praxisnahe Kurstermine in Lauterbach an

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wie können Gefühle bei Kindern begleitet, Selbstwert aufgebaut, Angst, Wut und Aggressionen verstanden oder Streit unter Kindern geschlichtet werden? Es sind Fragen wie diese, die der praxisnahe Elternkurs „SMOG-Elternschule“ des Vereins SMOG – Schule machen ohne Gewalt an sechs Terminen ab Dienstag, 20. Oktober, jeweils von 17 bis 20.30 Uhr beantworten will. Der Kurs in der Lauterbacher vhs, Obergasse 44, lädt Eltern, Großeltern sowie Pflege- und Bezugspersonen von Kindern vom Kita- bis Jugendalter dazu ein, im Austausch mit Referent Wolfgang Keller, die eigene Erziehungsrolle und den Alltag mit Kindern zu reflektieren.

Teilnehmer erarbeiten sich dabei Handwerkszeug, um Kindern gegenüber einfühlsamer zu sein, Konflikten zu begegnen und ohne Strafen wirksam zu kommunizieren. Zusätzlich soll es Raum für den Austausch miteinander geben, und soziale Kompetenzen, Selbstwert und Medienkompetenz gestärkt werden – damit Kinder mutig, rücksichtsvoll und selbstverantwortlich handeln.

Zwischen den sechs Terminen erproben die Teilnehmer Neues im Alltag und reflektieren die Erfahrungen in der Gruppe.

Das Angebot ist eine Kooperation zwischen der vhs des Vogelsbergkreises sowie den Vereinen SMOG – Schule machen ohne Gewalt e.V. und Jollydent e.V.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 13. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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