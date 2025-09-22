„Sanieren leicht gemacht: Worauf es wirklich ankommt“
Erfolgreiche Online-Veranstaltung des Vereins Region Vogelsberg und der OVAG
Dennis Gredecki, Energieeffizienz-Experte der OVAG, erklärte den Teilnehmern, was diese bei einer Sanierung beachten sollten und wie dabei die verschiedenen Fördermöglichkeiten optimal genutzt werden können. Im Rahmen des Webinars wurde der gesamte Prozess einer Sanierung von der ersten Energieberatung bis hin zur Umsetzung und Auszahlung der Förderung detailliert vorgestellt.
Anhand eines praktischen Beispiels wurde der Ablauf einer Sanierung eines Bauteils der Gebäudehülle erläutert. Besonders im Fokus standen dabei die folgenden Schritte: Durchführung einer Energieberatung, Auswahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen, Kontaktaufnahme mit einem Energieeffizienz-Experten, Einholung von Kostenvoranschlägen und Prüfung der Angebote, Antragstellung für Fördermittel, Umsetzung der Maßnahmen und energetische Baubegleitung sowie die Dokumentation des Baufortschritts und Abschluss der Förderung.
Darüber hinaus wurden wichtige Aspekte wie Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Fenstereinbauten und die Dämmung von Dächern und Geschossdecken angesprochen, die bei einer erfolgreichen Sanierung berücksichtigt werden müssen.
Ein zentrales Thema des Webinars war auch die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die für alle Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle und Anlagentechnik verfügbar ist. Teilnehmer erfuhren, dass auch die Kosten für eine professionelle Energieberatung durch einen Energieeffizienz-Experten förderfähig sind.
Die Nachfrage nach Fördermitteln sowie die Unterstützung bei der Antragstellung waren weitere Schwerpunkte der Veranstaltung. Gredecki machte deutlich, wie wichtig es ist, sich frühzeitig über die verfügbaren Programme zu informieren und die richtigen Schritte einzuleiten.
Das Webinar wurde von den Teilnehmern positiv aufgenommen, viele zeigten Interesse an weiteren Informationen und Beratungen zu energetischen Sanierungen. Der Verein Region Vogelsberg e. V. kündigte an, auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen anzubieten, um den Bürgern sowie Unternehmen der Region praxisnahe Unterstützung bei ihren Sanierungsprojekten zu bieten.
Über den Verein Region Vogelsberg e.V.
Der Verein Region Vogelsberg e. V. setzt sich seit seiner Gründung für die Förderung von Energieeffizienz und nachhaltiger Entwicklung in der Region Vogelsberg ein. Gemeinsam mit Partnern wie der OVAG werden regelmäßig Webinare, Beratungen und Schulungen organisiert, um die Region bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und energieeffizienten Lösungen zu unterstützen.
Wer sich im Nachgang noch informieren möchte - die Präsentation sowie die Kontaktdaten der Energie-Experten der OVAG stehen auf der Webseite des Vereins Region Vogelsberg e. V. unter www.region-vogelsberg.de/... für kurze Zeit zur Verfügung.