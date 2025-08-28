Kontakt
„Sanieren leicht gemacht: Worauf es wirklich ankommt“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
In Kooperation mit der OVAG setzt der Verein Region Vogelsberg e. V. seine erfolgreiche Webinar-Reihe am 15. September fort. Ab 19 Uhr erläutert Energieeffizienz-Experte Dennis Gredecki von der OVAG unter dem Titel „Sanieren leicht gemacht: Worauf es wirklich ankommt“, wie man einen individuellen Sanierungsfahrplan für sein Gebäude erhält und wie man sich bestmöglich bei der Förderantragsstellung unterstützen lassen kann.

Eine energetische Sanierung senkt nicht nur langfristig die Energiekosten, sondern steigert auch den Wohnkomfort. Doch wo setzt man am besten an? Wie kommt man an die Förderung? Worauf sollte bei einer Sanierung geachtet werden? Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gebäudesanierung liegt in einer durchdachten Planung der Einzelmaßnahmen. Genau hier setzen die Energieeffizienz-Experten der OVAG in dem Webinar an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Region Vogelsberg können sich ab sofort und kostenfrei anmelden unter: https://www.region-vogelsberg.de/veranstaltungen/.

Wer sich außerhalb der Webinare informieren möchte, kann sich direkt an die Energieeffizienz-Experten der OVAG wenden.

