Qualität aus der Heimat: „Vogelsberg ORIGINAL“ sucht neue Produkte
Regionalmarke will weiter wachsen – Jetzt Spezialitäten zur Prämierung einreichen
Im Mittelpunkt der Bewertung stehen Regionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit. Folgende Punkte müssen eingehalten werden:
Die Produktion, Verarbeitung und Veredlung müssen überwiegend in der Region Vogelsberg stattfinden. Mindestens 80 Prozent der verwendeten Grund- und Rohstoffe sollen – soweit verfügbar – direkt aus dem Vogelsberg stammen. Unter dem Label „Vogelsberg ORIGINAL“ werden ausschließlich gentechnikfreie Produkte angeboten.
Die Regionalmarke wurde ins Leben gerufen, um die Bekanntheit des Vogelsbergs zu steigern und kurze, klimafreundliche Wertschöpfungsketten vor Ort zu stärken. Um die Marke noch professioneller aufzustellen und gezielt weiterzuentwickeln, ist sie seit Anfang 2026 unter dem Dach des Vereins Region Vogelsberg e. V. beheimatet.
„Unsere Regionalmarke zeigt eindrucksvoll, wie viele hochwertig-typische Produkte aus den Bereichen Food und Non-Food unsere Heimat zu bieten hat. Doch wir wollen weiterwachsen, damit künftig niemand mehr an den ausgezeichneten Produkten unserer Region vorbeikommt“, betont Anette von Haugwitz, die im Verein Region Vogelsberg e. V. für die Regionalmarke verantwortlich zeichnet.
Interessierte Betriebe und Manufakturen können bis zu fünf verschiedene Produkte für die nächste Jurysitzung einreichen. Alle Informationen zum Ablauf, den genauen Kriterien sowie die notwendigen Antragsunterlagen sind online unter www.vogelsberg-original.de/die-regionalmarke zu finden.