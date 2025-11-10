Online-Vortrag: „Pflegeheim will ich nicht! – Alternativen kennenlernen“
Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis lädt am 18. November zu Online-Veranstaltung ein
Unter anderem stellen die Fachfrauen verschiedene Wohnformen vor und gehen auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten ein. Anhand praktischer Beispiele geben sie hilfreiche Tipps und Anregungen.
Eine Anmeldung per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641 9772091 ist bis Montag, 17. November, erwünscht. Anschließend erhalten Interessierte den Zugangslink zum kostenlosen Online-Format zugeschickt.