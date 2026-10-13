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Noch Plätze frei: Poetry-Slam Workshop mit Johanna Schubert

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Mit Worten experimentieren, gemeinsam schreiben und Texte präsentieren: Der Poetry-Slam-Workshop „Sag`s mit Stil“ des Jugendbildungswerks des Vogelsbergkreises lädt Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 27 Jahren am Samstag, 14. November, im Alsfelder Freiwilligenzentrum dazu ein, die eigene Kreativität und Stimme zu entdecken. Poetry Slam verbindet kreatives Schreiben und Bühnenperformance. Gemeinsam mit der erfahrenen Poetry-Slammerin Johanna Schubert können die Teilnehmer lernen, wie aus ersten Ideen starke Texte entstehen und wie sie ihre Worte überzeugend vor Publikum präsentieren. Dabei braucht es keinerlei Vorerfahrungen, im Mittelpunkt stehen Spaß, Kreativität und Lust, etwas Neues auszuprobieren. Johanna Schubert steht seit 2022 regelmäßig auf der Bühne im deutschsprachigen Raum, moderiert Events und gibt Schreibworkshops. Sie selbst schreibt Texte zum Schmunzeln und Nachdenken zu Themen wie queere Liebe, Solidarität, Feminismus und Engagement. Bei „Sag’s mit Stil“ kann man gemeinsam mit ihr schreiben, ausprobieren, vortragen üben und sich gegenseitig inspirieren. Einige Plätze sind noch frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://freizeiten-bildung.de/event/1334

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