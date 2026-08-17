Neues ausprobieren und Menschen begegnen
An der Volkshochschule startet das Herbstsemester / Das Motto: „Allein? – Begegnungsort vhs“
In diesem Semester widmet sich die vhs ausführlich dem Thema Einsamkeit. Die kann alle Menschen treffen: Junge genauso wie Alte, Arme genauso wie Reiche, Menschen mit Familie genauso wie Menschen ohne Angehörige. Die vhs will mit ihren Angeboten Räume schaffen, in denen gemeinsam neue Perspektiven gefunden, Fähigkeiten entwickelt und Begegnungen ermöglicht werden können.
Dabei bietet das Herbstprogramm vielfältige Gelegenheiten, aktiv zu werden, Neues auszuprobieren und anderen Menschen zu begegnen. Ob beim Sprachenlernen, beim Sport, in kreativen Kursen, bei Vorträgen oder im gemeinsamen Gespräch: Die Volkshochschule möchte ein Ort sein, an dem Gemeinschaft erlebt und gestaltet werden kann.
Das Schwerpunktthema Einsamkeit wird in mehreren Veranstaltungen im Fachbereich Gesellschaft aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Der Kurs „Allein? Was mache ich, wenn keine Angehörigen in der Nähe sind? – Patientenverfügung – oder Betreuungsverfügung“ informiert über wichtige Vorsorgemöglichkeiten. Die Kurse „Verlustgeschichten begleiten“, „Verbindung als Stärke – Resilienz und Miteinander“, „Oral history: Erinnerungen wachhalten und miteinander teilen“ befassen sich mit dem Umgang mit Verlust und der Gestaltung von Beziehungen. Neu sind auch die Kurse „BarCamp Demokratie: Gleichstellung der Geschlechter im ländlichen Raum“, „Eure Heimat, unsere Heimat – An wen erinnern wir?“ und „Heimat in der Sprache – Was verbindet uns?“
Begegnung kreativ gestalten – dazu laden Kurse im Fachbereich Kultur und Kreatives ein. Auf dem Programm stehen neben den unterschiedlichsten Tanz-, Mal-, Schmuck-, Handarbeits- und Fotokursen auch eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche. Ganz neu sind die Kurse „Die Kunst des Traumfänger Knotens“, „Textilmalerei für Anfänger“ und der Kurs „Aquarellmalen für Anfänger“ in Homberg. Wer den ersten Schritt zu neuen Kontakten ganz praktisch üben will, kann im Kurs „Smalltalk – oder: Der Beginn jeder zwischenmenschlichen Beziehung“ lernen, wie Gespräche entstehen und Verbindungen wachsen können.
Im Bereich junge vhs finden sich ein ganze Reihe Kreativ- und Tanzkurse. Neue Angebote für Familien sind: „Den Herbstwald entdecken mit HessenForst“ und „Ein Wintermärchen im Weihnachtswald mit HessenForst“.
Auch im Bereich Gesundheit, Bewegung und Ernährung erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm. Neu im Angebot sind ein Meditationskurs online, ein Metalza-Kurs für Einsteigerinnen sowie der Workshop „Finde den Einstieg ins Laufen – Theorie und Praxis“.
Weitere Angebote sind „Fitnessboxen“ und zahlreiche andere Fitnesskurse, auch für ältere Menschen, ein Tageskurs zum Thema „Wechseljahre“ und die Möglichkeit, Lachyoga kennenzulernen. Ergänzt wird das Programm durch ein Pilzseminar für Einsteiger sowie vielfältige Koch- und Backkurse. Auf dem Programm stehen unter anderem allgemeine, regionale und interkulturelle Kochkurse – beispielsweise ein mexikanisches Menü zum „Día de Muertos“ oder ein „Festliches indisches Weihnachtsmenü“ sowie Brotbackkurse.
In den Grundbildungskursen „Lesen und Schreiben“ sind alle willkommen, die gemeinsam mit anderen besser lesen und schreiben lernen wollen. Neben dem Kursangebot „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“, insbesondere über die Integrationskursschiene des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, wird auch im Herbstsemester der Kurs „C1 Prüfungsvorbereitungskurs“ angeboten, der auf die Prüfung „telc C1 Hochschule“ vorbereitet und teils online und teils in Präsenz abgehalten wird.
Das umfangreiche Angebot an Fremdsprachen bietet zahlreiche Möglichkeiten, Sprachkenntnisse aufzufrischen, neu zu beginnen oder sich auf Reisen und internationalen Begegnungen vorzubereiten. Einstiegs- und Auffrischungskurse in Englisch, Wochenendkurse „Socializing in English“ und Schwedisch zum Kennenlernen, Türkisch für die Reise und Einstiegskurse in Italienisch sowie ein Kurs in Niederländisch, der online wahrgenommen werden kann, sind neu im Programm. Dazu gibt es weitere Sprachkursangebote in Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Neugriechisch, Chinesisch und Japanisch. Viele dieser Sprachen werden auf unterschiedlichem Niveau beziehungsweise mit besonderen Schwerpunkten unterrichtet.
Auch für den beruflichen Bereich wird wieder vieles angeboten: Neu ist die Kursreihe „Führungstraining für Frauen“ und der Kurs „Cross-Cultural-Communication – Wenn die gemeinsame Sprache nicht mehr reicht“. Zum Angebot gehören zahlreiche Kurse zur kaufmännischen Praxis, zu Office Anwendungen, zu digitalen Medien oder zur Bildbearbeitung. Angebote zu den Themen KI (Künstliche Intelligenz) und Social Media sind fester und wachsender Bestandteil des vhs-Programms. Der Kurs „Online und digital unabhängig – Alternativen zu Big Tech für alle“ ist für all die interessant, die sich mit der Möglichkeit des Umstiegs auf Open Source Programme (kostenfreie Programme) und europäische Alternativen zu den bekannten Standardprogrammen befassen wollen.
Eine Übersicht über das umfangreiche Kursangebot gibt es im neuen Programmheft der vhs des Vogelsbergkreises, das wieder in Banken, Buchhandlungen, Rathäusern und zahlreichen Supermärkten im gesamten Kreisgebiet zur kostenfreien Mitnahme ausliegt. Die Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 06631/792-7700 telefonisch erreichbar oder aber rund um die Uhr per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de und im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de.