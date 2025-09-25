Neues Dach für das Vereinsheim

Fünf Plätze, knapp 150 Mitglieder, mehrere Mannschaften im Spielbetrieb und ein Vereinsheim direkt an der idyllisch gelegenen Anlage: Der Tennisclub Schotten kann stolz sein auf seine Arbeit und sein Vereinsgelände. Eine Herausforderung ist inzwischen das Dach des Vereinsheims aus dem Jahr 1986. Dieses möchte der Verein erneuern, um auch in Zukunft ein attraktives Vereinsheim an seiner Sportanlage zu haben.



„Umso besser, dass ich heute einen Förderbescheid über Mittel aus der Sportförderung des Vogelsbergkreises übergeben darf“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, der Uwe Prihoda, Schatzmeister des TC Schotten, und Gerhard Vogel, Platzwart und Technischer Leiter, zur Übergabe in der Kreisverwaltung begrüßt.



Rund 8.600 Euro an Fördermitteln sind es, die über die Sportförderung des Kreises an den TC Schotten gehen, führt Dr. Mischak aus. „Und das bringt die Finanzierung des Vorhabens ein gutes Stück voran.“ Rund 86.000 Euro will der Verein einsetzen, um das Dach des Vereinsheims zu erneuern. „Gut angelegtes Geld, denn so wird das TC-Heim fit gemacht für die kommenden Tennis-Generationen“, betont der Landrat abschließend.

