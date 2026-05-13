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Nächster Gründerstammtisch in Schlitz

Gründerstammtisch

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Der Vogelsbergkreis lädt gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen der Städte Schlitz, Alsfeld, Herbstein, Mücke und Lauterbach zum nächsten Gründerstammtisch ein. Die dritte Ausgabe des erfolgreichen Austauschformats findet am Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr im Kulturviertel Hahnekiez in Schlitz statt.

Nach zwei gut besuchten Veranstaltungen in Lauterbach und Alsfeld macht der Gründungsstammtisch nun Station in Schlitz. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Gründer, Jungunternehmer sowie Gründungsinteressierte aus dem gesamten Vogelsbergkreis miteinander zu vernetzen und den persönlichen Austausch zu fördern.

In lockerer Atmosphäre bietet der Abend Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für den eigenen beruflichen Weg mitzunehmen. Gleichzeitig soll das Netzwerk junger Unternehmen in der Region weiter gestärkt werden.

Die ersten beiden Veranstaltungen stießen bereits auf großes Interesse und zeigten, wie wichtig persönliche Begegnungen und funktionierende Netzwerke für Gründer sind. Auch in Schlitz erwartet die Teilnehmer wieder ein abwechslungsreicher Abend mit Raum für Gespräche, neue Ideen und gegenseitige Unterstützung.

Interessierte können sich bereits jetzt bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Schlitz unter stadtmarketing@schlitz-hessen.de anmelden.

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