Natürliche Farben und flexiblere Hilfe

Was haben eine neue Farbmischanlage, ein erneuerter Farbenfachhandel sowie ein neues E-Fahrzeug für die Fahrt zum Arzt, in den Supermarkt oder zum Seniorennachmittag in den Nachbarort gemeinsam? Die Vorhaben werden mithilfe der LEADER-Förderung der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Zur Übergabe der Förderbescheide an die „Völlinger Farbwelt“ sowie die Nachbarschaftshilfe Lautertal durch Landrat Dr. Jens Mischak und den LEADER-Beiratsvorsitzenden Edwin Schneider sind nun Katharina und Matthias Völlinger sowie der Vorsitzende der Lautertaler Nachbarschaftshilfe, Reiner Seibert, mit seinem Stellvertreter Hubert Straub, im Landratsamt zu Gast.



Neue Impulse für den Farbenfachhandel



Ist das Vorhaben in die Tat umgesetzt, dann wird der Malerfachbetrieb und Farbenfachhandel „Völlinger Farbwelt“ in Herbstein einer von zwei Orten in Hessen sein, an denen man sich hochwertige Naturfarben individuell mischen lassen kann. „Denn mit Unterstützung von LEADER wollen Katharina und Matthias Völlinger den Farbenfachhandelbereich ihres Unternehmens stärken“, sagt Landrat Dr. Mischak.



Gemeinsam mit dem LEADER-Beiratsvorsitzenden Edwin Schneider überreicht er den Förderbescheid an die Völlinger Farbwelt – außerdem Fachbetrieb im Maler- und Lackiererhandwerk sowie in der Denkmalpflege. Mit ihm sollen eine speziell auf Naturfarben abgestimmte Farbmischmaschine angeschafft und der Fachhandel umfangreich erneuert werden. „Nachhaltiges Bauen sowie ökologische und wohngesunde Renovierungs-, Putz- und Malerprodukte sind in den letzten Jahren zurecht immer wichtiger geworden. Dass nun mit der LEADER-Förderung der Farbenfachhandel ausgebaut wird, stärkt das zweite Standbein des Unternehmens“, merkt Dr. Mischak an. Auch eine moderne EDV für zeitgemäße Zahlungs- und Kommunikationswege soll installiert werden und die Abholmöglichkeit für Waren soll ausgebaut werden.



„Mit dem zukünftigen Angebot verfügt die Völlinger Farbwelt über ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der Region – dafür wünsche ich viel Erfolg“, sagt der Landrat und Wirtschaftsdezernent.



Noch flexiblere Hilfe: zusätzliches E-Fahrzeug für die Nachbarschaftshilfe Lautertal



„Der Verein Nachbarschaftshilfe Lautertal ist seit 2016 in der Gemeinde aktiv, um Menschen etwa mit Fahrdiensten, kleinen Hilfen rund um das Haus oder mit einem netten Gespräch zu unterstützen. Umso besser, dass nun LEADER-Mittel die Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeugs ermöglichen“, sagt Dr. Mischak, der gemeinsam mit dem LEADER-Beiratsvorsitzenden Schneider den Förderbescheid übergibt. Diesen nehmen der Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Reiner Seibert, und sein Stellvertreter Hubert Straub in Empfang.



Die Nachbarschaftshilfe bietet seit knapp einem Jahrzehnt Hilfe in vielen Lebenslagen. Und die wird gut nachgefragt, wie die Vorstandsvertreter berichten. Das bisherige E-Fahrzeug, mit dem der Verein Fahrten im Umkreis von bis zu 80 Kilometern rund um Lautertal unternimmt, reicht nicht mehr aus. Ein zusätzliches muss her.



Die geförderte Anschaffung macht das niedrigschwellige Hilfsangebot noch besser nutzbar. „Denn das neue Fahrzeug wird mit einer Schiebetür ausgestattet sein, die das Einsteigen erleichtert“, sagt Dr. Mischak. Hinzu kommt, dass das zweite Fahrzeug das Mobilitätsangebot des 200 Mitglieder starken Vereins noch flexibler macht. „Diese Förderung kommt einem aktiven Verein und so den Lautertaler Bürgerinnen und Bürgern direkt zugute“, stellt der Landrat abschließend klar.

