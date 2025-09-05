„Moderne Räumlichkeiten, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und gastfreundliche Atmosphäre“

Helle, freundliche und moderne Zimmer, ein angenehmer Holz-Duft liegt in der Luft. Wer die Räume des Kreisjugendheims in Landenhausen betritt, merkt schnell: Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Unterschiedliche Zimmer für insgesamt bis zu 61 Personen erstrahlen in neuem Glanz; einige verfügen über eigene Badezimmer, es gibt komplett barrierefreie Zimmer und auch die Gemeinschaftsbäder wurden erneuert. Und der Wandel geht weiter – zusätzliche Umbaumaßnahmen sind bereits in Planung oder im laufenden Prozess. „Ich freue mich darüber, was aus dem Kreisjugendheim geworden ist. Wir haben hier eine hervorragende Möglichkeit für Schulklassen, Firmen, aber auch Privatpersonen, inmitten der Natur zu übernachten, zu tagen, Abenteuer zu erleben und oder einfach eine schöne Zeit zu verbringen“, lobt Landrat Dr. Mischak während seines Besuchs der Einrichtung, die dem Kreis gehört.



Auf dem Areal ergänzen sich Gebäude und Natur harmonisch: Neben den Zimmern im Hauptgebäude finden sich 24 Zelte mit bis zu 220 Schlafplätzen – ideal für Gruppen, die echte Gemeinschaft erleben möchten. Der großzügige Speisesaal bietet den passenden Rahmen für gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche und den Austausch in der Gruppe. Drei flexibel nutzbare Seminarräume stehen bereit, sei es für Workshops, Meetings oder Schulungen aller Art. Das weitläufige Gelände eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten: Der Fußballplatz mit Flutlicht sorgt auch nach Sonnenuntergang für sportliche Highlights, während eine Lagerfeuerstelle und ein Grillplatz gemütliche Abende im Freien garantieren. Anregende Pausen finden Besucher zudem am Billardtisch, am Fußballkicker und an Tischtennisplatten – perfekte Gelegenheiten für Teamgeist, Spaß und kurze, motivierende Pausen zwischen den Programmpunkten.



Antrieb und Küchenkompetenz kommen von den neuen Leitern der Einrichtung: Sebastian Röbig und Daniel Rehberg, beide gelernte Köche mit langjähriger Erfahrung. Sie verwöhnen die Gäste mit frisch zubereiteten Speisen und berücksichtigen stets vegetarische, vegane Optionen sowie Unverträglichkeiten. Das Küchenteam arbeitet mit Feuereifer daran, rund um den Aufenthalt eine hochwertige Verpflegung sicherzustellen – damit sich jeder rundum wohlfühlt und gestärkt neue Eindrücke sammeln kann.



„Die Kombination aus modernen Räumlichkeiten, vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und einer gastfreundlichen Atmosphäre macht das Kreisjugendheim in Landenhausen zu einem idealen Ziel für unvergessliche Erfahrungen“, sagt Landrat Dr. Mischak stolz. „Hier bleiben Wünsche selten unerfüllt und es werden Erlebnisse geschaffen, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.“



Vielseitig und familienfreundlich



Das Kreisjugendheim Landenhausen präsentiert sich als Ort, der Gruppen attraktive Rahmenbedingungen bietet – zum Lernen, Austauschen und gemeinsamen Erlebnissen unter freiem Himmel. Ein Ort, der Heimat, Abenteuer und Gemeinschaft gleichermaßen atmet – ideal für Veranstaltungen jeder Art, persönlich gestaltbar und doch professionell begleitet.

