Mittelbeschaffung, Social Media und Versicherungsfragen

Qualifizierungsprogramm des Kreises bietet Workshops für Ehrenamtler an

Mittelbeschaffung, Haftung und Versicherungsfragen, Kommunikationstraining und Social Media für Vereine: Das „Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche im Vogelsbergkreis“ bietet mit vier Veranstaltungen von Ende Februar bis Mai beste Gelegenheit, sich weiterzubilden. Die vom Vogelsbergkreis mit finanzieller Unterstützung durch das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales angebotenen Kurse beginnen Ende Februar.

Am Samstag, 21. Februar, steht von 9 bis 16 Uhr die „Mittelbeschaffung für Vereine und Gruppen“ im Mittelpunkt. In der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, geht es dabei unter anderem um die Frage, die sich viele Vereine stellen: „Woher nehmen und nicht stehlen?“ Wenn es um Projekte geht, deren finanzieller Aufwand die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Aktionen übersteigt, ist das in Vereinen immer wieder Thema. Wie und woher kann man noch Finanzmittel bekommen, und was muss man dafür tun? Im Workshop werden unterschiedliche Arten der Förderung durch Dritte vorgestellt und anhand konkreter Projekte und Vorhaben Ideen zu deren Realisierung entwickelt. Dabei wird auch auf die Bedeutung des richtigen internen Ressourcenmanagements und der Einbettung von Mittelbeschaffung in das Gesamtkonzept der Öffentlichkeitsarbeit eingegangen.

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 11. Februar.

Haftung und Versicherung

Am Freitag, 6. März, geht es von 18.30 bis 21 Uhr um die „Haftung und Versicherung für Vereinsvorstände und Übungsleitungen“. In der Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, informiert Dozent Thomas Litzinger, welche Aspekte etwa bei der Haftung des Vorstandes, der Absicherung des Ehrenamtes in der gesetzlichen Unfallversicherung (BG), der Versicherung der Übungsleitungen, bei Sach- und Geldleistungen oder der Problematik von „Arbeitseinsätzen“ im Verein zu beachten sind.

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 25. Februar.

Kommunikation im Verein

Das „Training zum Umgang mit menschenverachtenden Positionen, Sprüchen und extrem rechten Parolen“ findet am Samstag, 25. April, von 11 bis 16 Uhr in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, statt. Gemeinsam mit dem „Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ soll es im Workshop unter anderem darum gehen, gemeinsam Strategien im Umgang mit solchen Situationen – auch im Vereinsalltag – zu erarbeiten. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 15. April.

Social Media zur Mitgliedergewinnung für Vereine

Am Samstag, 9. Mai, und am 23. Mai geht es jeweils von 10 bis 16 Uhr um „Social Media zur Mitgliedergewinnung für Vereine“. In der vhs Lauterbach, Obergasse 44, vermittelt Dozent Torsten Jaunich die Grundlagen von Social Media. Wobei kann eine Social-Media-Plattform nützlich sein und wie kann der Verein seine Präsenz im Netz steigern? Wie können über Social Media neue Mitglieder gefunden werden? Mit Fragen wie diesen wird sich der Workshop beschäftigen, um dann in praktischen Übungen eigene Erfahrungen zu machen.

Anmeldung und Organisatorisches

Die verbindliche Anmeldung ist über www.vogelsbergkreis.de/ehrenamt/ möglich. Wenn für den Kurs Kosten anfallen, wird eine Rechnung ausgestellt. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post von der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, sollten allerdings weniger als sieben Anmeldungen eingehen, kann ein Kurs nicht durchgeführt werden. Abmeldungen sind nur bis zum jeweils genannten Anmeldeschluss kostenfrei.

Weitere Fragen zur Anmeldung und den Kosten der einzelnen Workshops beantwortet Nazila Afshar per Telefon unter 06641/ 977-2497 oder per E-Mail an ehrenamt@vogelsbergkreis.de.
