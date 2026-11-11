„Mit einer Sprache sprechen“

„Krisenszenarien machen vor Landkreisgrenzen nicht Halt und gerade in solchen Situationen kommt es darauf an, mit einer Sprache zu sprechen, die Kommunikation muss eindeutig und klar sein“, weiß Jürgen Schad. Gerade hat der Chef der Vogelsberger Leitstelle mit einem Teil seines Teams an einer entsprechenden Fortbildung in Fulda teilgenommen – gemeinsam mit den Leitstellen aus Fulda und dem Landkreis Hersfeld Rotenburg und dem Polizeipräsidium Osthessen. Nicht zum ersten Mal übrigens, unter dem Format „Hattenbacher Dreieck“ fand der Auftakt schon vor zwei Jahren statt.



Gleich an vier Tage war nun in der Feuerwache Fulda-Mitte Fortbildung angesagt, um somit möglichst vielen Mitarbeitern, die in der Leitstelle ja im Schichtdienst tätig sind, die Teilnahme zu ermöglichen. Auf dem Programm standen ganz unterschiedliche Themen, mit denen die Leitstellen-Mitarbeiter tagtäglich konfrontiert sind. So ging es unter anderem um rechtliche Fragen, um einschlägige Rechtsvorschriften und um deren Anwendung. In den Diskussionen wurden Fallbeispiele erläutert. Vorgestellt wurde zudem der Aufbau der Luftrettung, auch in diesem Bereich wurden Einsatzszenarien und Fallbeispiele – gerade auch mit dem Rettungsdienst am Boden – durchgespielt. Wie die Polizei bei einer Vermisstensuche vorgeht, war ebenfalls Thema der Fortbildung. Ein Augenmerk lag hier auf der Zusammenarbeit mit der Zentralen Leitstelle und den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.



Ein Ausbilder der Berufsfeuerwehr Frankfurt informierte über die Annahme von Notrufen, über die Kommunikation mit den Anrufern beziehungsweise den Patienten und die Verständigung im Team selbst. Ebenfalls ein Schwerpunkt: die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV). Dabei handelt es sich um eine Akutbetreuung und Nachsorge für Menschen nach schweren Unglücken, Katastrophen oder belastenden Einsätzen. Sie gilt als „erste Hilfe für die Seele“. Man unterscheidet dabei in zwei Bereichen: Einmal gibt es die Notfallversorgung für Betroffene, also für Angehörige und Hinterbliebene, für Augenzeugen, unverletzt Überlebende und auch für Ersthelfer, und es gibt die Versorgung für Einsatzkräfte, also für haupt- und ehrenamtliche Kräfte aus den Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei oder Technischem Hilfswerk.



Insgesamt zieht Jürgen Schad ein positives Fazit nach der gemeinsamen Fortbildung in Fulda: „Durch eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Leitstellen können wir Arbeitsabläufe optimieren – das kommt letztendlich unseren Patienten, die den Rettungsdienst und die Feuerwehr benötigen, zugute.“

(lifePR) (