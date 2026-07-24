Mit Schwarzkümmelöl zum Erfolg

Die Flaschen sind etikettiert, die Kartons gepackt und die Paletten für den Versand bereit. Aktuell verlässt eine Lkw-Ladung pro Woche die Kräuterland Natur-Ölmühle in der Lauterbacher Spessartstraße. Dort arbeitet man seit Jahren mit der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter zusammen. „Knapp 40 Menschen haben – vermittelt über die KVA – in den zurückliegenden Jahren den Weg zu Kräuterland gefunden“, sagt Patrick Krug, Erster Kreisbeigeordneter und Sozialdezernent. „Ein schöner Anlass, um im Rahmen meiner Sommerbesuchsreihe einen Blick in den Betrieb zu werfen“, merkt er an.



Gemeinsam mit Jens Pietsch vom Arbeitgeberservice in der KVA wird er dort von Lubica Bojkunova, Geschäftsführerin der Kräuterland Natur-Ölmühle GmbH, und Betriebsleiter Alexander Mattes begrüßt.



Im Gespräch zeichnen die beiden den Weg des Unternehmens nach, der seit dem Start in 2011 mit dem Schwarzkümmelöl – ein Vogelsberg ORIGINAL – verknüpft ist. Denn es wird in der Lauterbacher Spessartstraße gepresst und von dort vertrieben und bildet über die Jahre hinweg eine konstante Größe.



Kräuterland ist in den vergangenen Jahren rund um den Vertrieb von Speiseölen, Nahrungsergänzungsmitteln und Wellness-Produkten stetig gewachsen. Das belegt auch der Standortwechsel vor rund acht Jahren. „Wir haben unsere Fläche von damals etwa 300 auf heute 3.000 Quadratmeter erweitert“, berichtet die Geschäftsführerin. Hinzugekommen seien weitere Öle, wie etwa aus Nachtkerzen, Jojoba, Kürbiskernen, Traubenkernen oder Kokos. „Wir bieten aber auch Nahrungsergänzungsmittel an, die über unseren Online-Shop, aber auch über große Versandplattformen vertrieben werden“, führen die Geschäftsführerin und der Betriebsleiter aus.



Die Zahl der Mitarbeiter ist über die Jahre auf rund 25 angewachsen, die in Vertrieb, Marketing und Buchhaltung, aber auch in den Bereichen Ölherstellung, Lager, Kommission und Versand tätig sind. Selbstredend spielen Herstellung und Versand eine wichtige Rolle – auch in der Zusammenarbeit mit der KVA.



„Kräuterland hat es seit 2011 geschafft, ein großes Vertriebs- und Kundennetz aufzuspannen, und ist einen spannenden Weg gegangen“, kommentiert der Erste Kreisbeigeordnete den Besuch. „Dort, wo wir können, wollen wir das auch in Zukunft bestmöglich unterstützen“, macht Patrick Krug abschließend deutlich und wünscht der Kräuterland Natur-Ölmühle auch weiterhin viel Erfolg.

(lifePR) (